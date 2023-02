Sanremo 2023 | Fedez e la foto di Galeazzo Bignami vestito da Hitler VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 febbraio 2023)fa ancora parlare di sé al Festival dicon una provocazione che fa molto rumore. Il rapper, sulla Costa Crociere, in difesa di Rosa Chemical, ha deciso di mostrare ladel viceministroda. Allora ho riascoltato con calma il free style die vi può piacere o non piacere lui come persona, ma io ho sentito solo cose giuste. Il problema non è quello che ha detto, il vero dramma è che sia l’unico a farlo #pic.twitter.com/LqzZN7Zifj — ? ?????? ???? (@chiaraMente95) February 9,Il marito di Chiara Ferragni risponde alle polemiche sul giovane cantante, attaccato da Morgante di Fdi per i temi gender, mostrando una ...