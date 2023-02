Turchia e Siria | l’esperto | “Con faglie di queste dimensioni e così tanta energia è possibile un ‘big one’ Quando? Non si può prevedere”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Come una bomba a orologeria., dopo il terremoto di magnitudo 7.8, avvenuto tranella notte tra il 5 e il 6 febbraio e che ha spostato l’Anatolia di alcuni metri, ci si immagina quello che sta avvenendo nel sottosuolo e quello che potrebbe succedere ancora. Domani, fra due anni o tra un secolo, non si sa. Perché sotto lac’è una delle zone sismiche più attive al mondo, c’è il punto di congiunzione di tre placche, quella eurasiatica (al Nord), quella anatolica su cui si trova quasi tutto il Paese e quella araba, più a Sud. E inore si parla di un, ossia un terremoto devastante come quello che si aspetta in California e su cui si sono scritte decine di sceneggiature cinematografiche. È? Davvero il ...

"Non dimentichiamo la sofferenza del popolo ucraino". "Il mio pensiero va alle popolazioni diduramente colpite dal sisma che ha causato migliaia di morti e feriti". E' quanto ha detto Papa Francesco, nel corso dell'udienza generale di oggi. "Prego per quei popoli e per coloro ...Dopo un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto in, Gianni Morandi ha invitato il pubblico dell'Ariston a intonare l'inno di Mameli in onore del presidente della ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 11.700 morti. Erdogan fa mea culpa: "All'inizio problemi nei soccorsi" - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria: ancora disperso Angelo Zen la Repubblica

Terremoti in Turchia e Siria, oltre 11.200 morti. Il Papa: “Prego con commozione" - Turchia, in corso salvataggio di un bambino di 12 anni - Guarda la diretta - Turchia, in corso salvataggio di un bambino di 12 anni - Guarda la diretta RaiNews

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 8300 morti. L'italiano disperso è Angelo Zen - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto Turchia-Siria, oltre 11.700 morti | Tajani: "Contattati tutti gli italiani sul posto, tranne Zen" | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

La Fifa ha infatti risposto positivamente alla richiesta della federazione turca di prolungare il mercato. Terremoto Turchia, le ultime sul calcio. Infatti la federazione turca aveva chiesto alla Fifa ...Migliaia di morti e devastazione in Turchia e in Siria. Gli aiuti per il terremoto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì sono pochi e complessi. Faticheranno ad arrivarne anche nei prossimi giorn ...