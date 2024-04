Piazza Duomo invasa dai tifosi dell' Inter - fumogeni e cori per la festa Scudetto

“Non ho mai visto una cosa del genere”. A dirlo il ds dell’ Inter , Piero Ausilio in merito alla Festa del popolo nerazzurro per la vittoria del ventesimo Scudetto. La parata intanto è entrata nel vivo e nel suo momento clou. I due autobus scoperti , su cui sono saliti squadra e staff, sono arrivati ... Continua a leggere>>

La festa dell'Inter per il 20° Scudetto per le vie di Milano, tra migliaia di tifosi festanti che hanno invaso la città. Il pullman scoperto è arrivato in Piazza del Duomo per il tripudio finale solamente verso le 23:00, in uno spettacolo di gioia ed entusiasmo incredibili.

