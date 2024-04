PSG campione di Francia dal divano | Mbappé sogna un regalo d'addio

Si chiude con un po’ d’amaro in bocca il percorso dell’ Italia nella prova a squadre dei Campionati Europei 2024 di Judo a Zagabria. Gli azzurri hanno infatti perso abbastanza nettamente, pur con qualche rimpianto, la finale per il bronzo contro la Germania archiviando comunque un buon quinto posto ... Continua a leggere>>

Psg campione di francia 2024: il Monaco perde a Lione e scatta la festa - Il Paris Saint-Germain è campione di francia per la dodicesima volta nonostante il pareggio per 3-3 — conquistato in extremis — contro Le Havre ieri in Ligue 1. Il club della capitale per conquistare ...

Continua a leggere>>

Psg campione di francia per la 12ª volta! Decisiva la sconfitta del Monaco a Lione - Basta il parti - 3-3 contro il Le Havre - per mettere il sigillo su titolo. Il Nizza di Farioli virtualmente in Europa ...

Continua a leggere>>

Monaco ko a Lione, il Psg campione di francia - (ANSA) - ROMA, 28 APR - Il PSG si è laureato campione di francia per la dodicesima volta nella sua storia dopo che il Monaco, secondo in classifica, è stato sconfitto per 3-2 a ...

Continua a leggere>>