Fiorentina | Commisso vuole esserci per l’andata di Conference contro il Brugge

(Di domenica 28 aprile 2024) Il presidente dellaRocco, al termine della garail Sassuolo vinta 5-1 dalla sua squadra, si è congratulato telefonicamente con Vincenzo Italiano ed i suoi uomini. Il numero uno viola ha fatto sapere di voler fare di tutto per essere presente giovedì prossimo allo stadio Franchi per assistere alla partitail Bruges valevole come andata delle semifinali diLeague. SportFace.

La Fiorentina non è in vendita. Il club ha infatti smentito i rumors secondo cui il presidente Rocco Commisso avrebbe incaricato una banca per la cessione. A lanciare l’indiscrezione era stato il Corriere dello Sport, che parlava di un possibile passaggio di mano della società dopo la scomparsa di ... Continua a leggere>>

ITALIANO (S. STAMPA), Per Nzola problemi familiari - Da domani con il sorriso dobbiamo prreparare al meglio questa partita: ci teniamo tanto, per tutti. Da Pradè a commisso". "In programma c'era di fargli fare l'ultima mezzora e gli ultimi venti minuti ...

La fiorentina dilaga al Franchi: 5-1 contro il Sassuolo - Una vittoria, facile, per agganciare il Napoli all'8° posto a quota 50 punti e prepararsi al meglio alla semifinale di Conference. La fiorentina supera 5-1 il Sassuolo al Franchi e ritrova il sorriso ...

