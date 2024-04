Probabili formazioni Fiorentina-Club Brugge | andata semifinali Conference League 2023 2024

(Di domenica 28 aprile 2024) Ledi, match didelledi, in programma alle 21:00 di giovedì 2 maggio nella cornice dello stadio Artemio Franchi. La formazione viola di Vincenzo Italiano sogna la seconda finale europea consecutiva, ma prima dovranno superare lo scoglio rappresentato dalbelga, abituato a calcare i palcoscenici della Champions. Contro Maccabi Haifa e Viktoria Plzen, lanon ha convinto pienamente sul piano della prestazione, ma quel che conta è il passaggio del turno. Adesso Vincenzo Italiano vuole una prova solida tra le mura amiche per mettere in ...

Le Probabili formazioni di Udinese-Napoli , match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Bluenergy Stadium due squadre che stanno vivendo una stagione orribile provano a evitare il totale disastro: i friulani cercano i tre punti per non rischiare di retrocedere, gli ... Continua a leggere>>

Dopo il Derby tutto italiano contro il Milan, valido per i quarti, la Roma ha ottenuto il ticket per la semifinale di Europa League. Manca dunque... Continua a leggere>>

Tornare ancora in finale, per il secondo anno consecutivo. Il percorso della Fiorentina di Vincenzo Italiano continua con la sfida contro il... Continua a leggere>>

Roma-Bayer Leverkusen: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Dopo il Derby tutto italiano contro il Milan, valido per i quarti, la Roma ha ottenuto il ticket per la semifinale di Europa League. Manca dunque solo un ostacolo,.

Continua a leggere>>

Fiorentina-Sassuolo, probabili formazioni: dubbio Thorstvedt, Belotti dal 1' - E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Artemio Franchi". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, la Fiorentina ospiterà il Sassuolo nel match valevole per la trentaquattresima ...

Continua a leggere>>

Genoa-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla - Partita che conta più per il Cagliari che per il Genoa visto che i sardi si trovano a +3 sull'Udinese terzultima. Gli ultimi tre scontri tra i due club a Marassi sono terminati tutti per 1-0 a favore ...

Continua a leggere>>