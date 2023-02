Nuovo limite per i pagamenti in contanti | che succede se lo superi “stangata”

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Non c’è pace per chi vuole pagare in banconote. Ecco ilper iin contati: cosase loCi sono ancora numerose novità per quanto riguarda i cittadini che preferiscono pagare i prodotti e servizi in banconote e monete. In questi ultimi mesi, infatti, si è parlato del fatto che il nostro Paese risulta essere tra gli ultimi per quanto riguarda il pagamento mediante metodi elettronici e tracciabili. Ecco quali sarà ilper iinProprio per questo la politica sembra essere decisa ad intervenire e fare in modo che questo possa essere un primato da scrollarsi di dosso al più presto. Ecco, quindi, quali sono le novità a seguito della nuova legge di Bilancio. ...