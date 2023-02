Lutto in casa Mastella | è venuto a mancare il cognato del sindaco

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna triste notizie è sopraggiunta in, nelle scorse ore èildeldi Benevento, Clemente. Nella sua attuale residenza a San Martino Valle Caudina si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari il dottor Costantino Fucci, marito della sorella Miriam del primo cittadino del capoluogo. Fucci era un ex magistrato andato in pensione da sostituto procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione. Domani alle 15, 30 saranno celebrati i funerali in San Martino Valle Caudina. AlClementeed ai suoi familiari giungano le più sentite condoglianze anche dalla redazione di Anteprima24.it e dal suo editore. L'articolo proviene da ...