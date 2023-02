LIVE Pagelle Festival di Sanremo 2023 | Mengoni mette in fila tutti | Mara Sattei la più sanremese | Mr Rain pare rimasto fermo a…Natale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALE01.12:scende le scale in un abito nero in velluto scollato sul davanti. Elegante. Voto 8 01.11:, Duemila minuti voto 7: l’ultimo brano della serata vince il premio di canzone piùdella serata. E’ un pop con la firma anche di Damiano dei Maneskin che arriva subito, e che arriverà, scommettiamo, ancor meglio nei prossimi ascolti. 01.06: I Collazio entrano in scena con cinque outfit variopinti, passando dal celeste, passando per il rosa e finendo con l’arancione. Una sorta di Back Street Boys dell’alto Po. Leggeri. Voto 9 01.05: Colla Zio, Non mi va voto 6.5: un funkettino di provincia, che alla fine coinvolge, e raggiungerà l’obiettivo che si erano prefissati: ...