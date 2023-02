Juventus | infortunio per Miretti

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – Si temeva il peggio, ma fortunatamente sembra meno grave del previsto l’rimediato dadurante il match con la Salernitana. Gli esami a cui si è sottoposto il calciatore hanno escluso fratture come comunicato dalla. Il centrocampista inizierà l’iter riabilitativo per la ripresa dell’attività agonistica. Questo il comunicato ufficiale della: “Questa mattina Fabio, a seguito della distorsione della caviglia sinistra, è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il JMedical che hanno escluso fratture e il calciatore inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. Non sono stati precisati i tempi di recupero. Sicuramentesalterà il prossimo match di campionato in programma domenica ...