Gramellini | c’è stato un tempo in cui i magistrati non erano malati di narcisismo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) C’èunlontano, che ormai quasi nessuno ricorda nemmeno più, in cui inondicome lo sono oggi. Lo scrive Massimosul Corriere della Sera. Il tema è ovviamente il pm Santoriello. Le sue dichiarazioni, quelle del video del 2019 ripescato dai tifosi juventini che ha fatto il giro del web in poche ore, sono per lui ascrivibili proprio alscrive: “C’èun, ormai così lontano che in pochi ne serbano ancora il ricordo, in cui inon aprivano bocca in pubblico e, quando lo facevano, era per tenere dei discorsi in punto di diritto che la platea ascoltava educatamente, fissando il vuoto. Poi ...