Volley | Lucia Bosetti dopo il terremoto in Turchia | “Case inagibili | dormiremo in macchina Situazione drammatica”

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Arrivano testimonianze drammatiche anche dal mondo dello sport circa il terrificanteche ha colpito lanella primissima mattinata di oggi, lunedì 6 febbraio. Intercettata dall’agenzia di stampa ANSA infatti la pallavolista, in forza al Cukurova, ha raccontato in prima persona lo scenario di Adana, una delle zone più colpite dal sisma. L’azzurra, contatta nel primo pomeriggio, non ha usato mezzi termini: “Qui ad Adana la: stiamo cercando in qualsiasi modo di uscire dalla città ma ad ora pare molto difficile. Lesonoe credoin”. La dichiarazione è arrivata qualche orache l’atleta aveva pubblicato una stories ...