Ex Ilva - nel primo semestre 202 - al via costruzione di due forni elettrici

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoNel2025 inizierà ladi dueall’exdi Taranto, che entreranno in funzione nel secondo2027. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, Giovanni Fiori, uno dei commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in As, nel corso dell’incontro con il governo e i sindacati a Palazzo Chigi. I duedovrebbero sostituire gli Alto1 e 4, producendo circa 2 milioni di tonnellate di acciaio ciascuno. L’altoforno 2, invece, continuerebbe a marciare.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.