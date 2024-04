L’aggressione alla Brigata Ebraica il 25 aprile a Milano? Un orrore E Netanyahu ringrazia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Esiste l’antisemitismo in alcuni ambienti di sinistra? Sì. È un fenomeno per fortuna ultra minoritario, ma esiste. La tentata aggressionedurante la sfilata del 25ne è la prova. Dai video risulta che si trattava di un pugno di persone ma c’erano. Non capire che lacombatté il nazifascismo e ha tutti i diritti e gli onori nel partecipare alle commemorazioni del 25è questione di cellule grigie. Scambiare questi compagni ebrei per sostenitori della destra violenta israeliana è totale ignoranza. Oggi abbiamo solo due strumenti per cercare di fermare il massacro del popolo palestinese: non comprare prodotti delle imprese legate al regime israeliano (pochi lo fanno), denunciare ...