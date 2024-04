(Di lunedì 29 aprile 2024) Usa il tuo voto, non lasciare che gli altri decidano per te": questo lo slogan scelto dalin vista delledi giugno. Il PE oggi hato la suadi comunicazione che prevede anche un cortometraggio in cui sono raccolte le testimonianze di alcuni cittadini anziani - provenienti da vari paesi dell'Unione europea - sul significato della democrazia.

I cattolici contro Vannacci: “Le sue classi ghetto lontane dai valori cristiani” - Le parole del generale che la Lega vuole portare al parlamento europeo scatenano l'ira dei cattolici di Rimini, esponenti della sinistra e della destra. Fra di loro Kristian Gianfreda, assessore ...

Continua a leggere>>

Il parlamento europeo lancia la campagna per le elezioni: “L’importanza di andare a votare” - Usa il tuo voto, non lasciare che gli altri decidano per te": questo lo slogan scelto dal parlamento europeo in vista delle elezioni di giugno ...

Continua a leggere>>

Disabilità: 750 mila sordi esclusi da dirette parlamento UE, introdurre lingua segni e sottotitoli per Europa più inclusiva verso disabilità - “In Europa ci sono 750 mila persone sorde che non riescono a seguire i lavori del parlamento europeo trasmessi ...

Continua a leggere>>