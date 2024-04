Traoré - deluso del Cambio Lampo | Entrato e Subito Richiamato non la prende bene

(Di domenica 28 aprile 2024) Hamedprotagonista di involontario di Napoli-Roma:al 70?,al 88? rimostranze plateali all’indirizzo di Calzona. Una manciata di minuti in campo, il tempo di rendersi conto di essere statoin panchina, e poi la rabbia che ha preso il sopravvento. Hamedè stato protagonista di un episodio singolare nel finale di Napoli-Roma, con il centrocampista che non ha affatto gradito la sua sostituzioneoperata da Calzona. L’Ingresso al 70? e il Vantaggio Azzurro Tutto è iniziato al 70?, quando l’ex Sassuolo è stato gettato nella mischia al posto di Cajuste con il risultato fermo sull’1-1.ha potuto così respirare l’aria del Maradona, sistemandosi nel suo ruolo di centrocampista e assistendo al vantaggio siglato da Osimhen ...

L'arbitro Sozza non concede il penalty, ma poco dopo viene richiamato dal Var a una on field review, che porta alla concessione del rigore. Dal dischetto va Osimhen, che batte Svilar e porta in ...

... così Sozza viene richiamato al Var e, dopo aver rivisto l'azione, concede il rigore ai padroni di ... Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (69' Traoré) (88' Ostigard); ...

