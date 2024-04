(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - IldidiSpA ha approvato oggi ildi esercizio della società e ilconsolidato del Grupporelativi all'anno, i cui progetti sono stati predisposti e approvati daldi Gestione della Società in data 28 marzo 2024. Ildi, a fronte di un utile netto diSpa pari a circa 39,6 milioni di euro, all'esito di attenta valutazione, ha altresì approvato la proposta deldi Gestione in merito alla destinazione dell'utile dell'eserciziodella società e, quindi, di sottoporre all'Assemblea degli azionisti la distribuzione ai soci di un importo ...

alperia, da Consiglio sorveglianza ok al bilancio 2023 - Il Consiglio di Sorveglianza di alperia SpA ha approvato oggi il bilancio di esercizio della società e il bilancio consolidato del Gruppo alperia relativi all’anno 2023, i cui progetti sono stati pred ...

Continua a leggere>>

Europee, Parenti: “Occasione di democrazia, ci auguriamo forte partecipazione giovani” - (Adnkronos) – "L'8 e il 9 giugno si vota per il rinnovo del Parlamento europeo, un momento democratico fondamentale nella nostra istituzione europea. Un voto di grande importanza perché l'Europa è in ...

Continua a leggere>>

Giornata per Europa, presentata campagna istituzionale in vista del voto europeo di giugno - (Adnkronos) – Per la prima volta dall’istituzione della Giornata per l’Europa, tre borghi storici italiani saranno illuminati di blu il 9 maggio, in occasione dell’evento, il cui programma è stato pre ...

Continua a leggere>>