I jeans con una macchia ambigua che costano 600€ al paio sono già tutti sold out

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024 Durante l’ultima Milano Fashion Week tra i capi d’abbigliamento più chiacchierati delle collezioni autunno/inverno 2023/2024 cistati iti di Jordanluca, il brand italoinglese composto dai designer Jordan Bowen e Luca Marchetto. Ipiaciuti così tanto al pubblico cheandati a ruba, infattiout, e hanno fatto parlare di loro per una” in una zona piuttosto anomala. Laall’altezza del cavallo IJordanluca si distinguono per un particolare che non passa sott’occhio: unapiuttosto evidente proprio all’altezza del cavallo, che sembrerebbe causata da un ...