Fiorentina - parla l'ex ds | 'Vi svelo punti di forza e debolezzadel Club Brugge'

(Di lunedì 29 aprile 2024) Carlos Freitas è stato per tre stagioni uno dei dirigenti più influenti in casa. Il portoghese, però, è anche un profondo conoscitore...

L'allenatore in seconda dell'Atalanta, Tullio Gritti , ai microfoni ufficiali del club nerazzurro, ha presentato la sfida di domani in Coppa Italia contro la Fiorentina: "Quella con la Fiorentina sarà l'ennesima partita importante del nostro campionato, a differenza delle altre è decisiva, una ...

fiorentina, Italiano verso il Torino Ma i due club si contendono anche Sarri - Si preannuncia un`estate scoppiettante quella che riguarda le panchine della Serie A. E c`è ancora grande incertezza per quelle di Torino e fiorentina, ancora.

Chiamatela...Italian League. Da otto (sicure) fino a dieci squadre di Serie A nelle prossime coppe europee: le combinazioni - Il contingente italiano nelle competizioni continentali 2024/25 potrebbe toccare un numero mai raggiunto: dipenderà dall'eventuale successo di Roma o Atalanta in Europa League e della fiorentina in Co ...

Atalanta-fiorentina, quando si recupera parla Casini: "Ecco le ipotesi" - Continua a tenere banco la questione legata ad Atalanta e fiorentina: si cerca una data per recuperare l'importante partita di Serie A ...

