Finale Champions League a San Siro - il vice segretario Uefa Marchetti | 'Ci sono buone probabilità'

L` Inter si gode lo Scudetto numero 20 ma pensa già al futuro: `Il prossimo sogno? Confermarsi e lottare sempre`. Dalla festa per il Tricolore ne...

Intervenuto a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, il vice segretario dell'Uefa Giorgio Marchetti ha parlato dell'ipotesi che la finale della nuova Champions League si disputi a Milano nei prossimi anni: "Le possibilità sono buone . San Siro non sarà lo stadio più moderno, ma in fin dei ...

Situazione champions, Europa, Conference e retrocessione: cosa cambia dopo l'ultima giornata La classifica e il calendario - Se una delle due dovesse approdare in finale di Europa League e trionfare, allora il nostro campionato avrebbe ben 6 squadre in champions League. Il calendario per la corsa champions Milan, dovrà ...

BCL - Vassilis Spanoulis resterà alla guida del Peristeri - Secondo Gazzetta.gr, Vassilis Spanoulis sarebbe intenzionato a restare alla guida del Peristeri. L'ex stella di EuroLeague ha avuto una grande stagione con il club greco, ...

Il vice segretario Marchetti a 'La Politica nel Pallone': "La decisione definitiva dovrebbe arrivare a fine maggio" - Il vice segretario Marchetti a 'La Politica nel Pallone': "La decisione definitiva dovrebbe arrivare a fine maggio" ...

