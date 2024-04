I leader candidati per finta alle Europee? Non piacciono agli italiani | il 61% disapprova E per gli intervistati la scelta non sposterà voti

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ipolitici che si candidanosapendo di rinunciare al seggio non. E non sono ritenuti nemmeno in grado di spostare. A dirlo è un sondaggio realizzato per SkyTg24 dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend, che ha chiesto (tra il 23 e il 26 aprile) a un campione di 803come giudichino “la decisione di undi candidarsi per poi dimettersi se eletto”, già presa dalla premier Giorgia Meloni, dalla segretaria del Pd Elly Schlein, dal capo di Forza Italia Antonio Tajani e dal fondatore di Azione Carlo Calenda. Il risultato è inequivocabile: il 61% ha risposto “negativamente“, il 20% “non so” e solo il 19% “positivamente“. La grande maggioranza dei cittadini interpellati non ...

