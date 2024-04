Europee - ' Usa il tuo vot - non lasciare che gli altri decidano per te' | al via campagna Pe

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Tra il 6 e il 9 giugno 2024, più di 370 milioni di cittadini nei 27 paesi membri saranno chiamati alle urne per le elezioni. Per sensibilizzare sull'argomento e incoraggiare quanti più elettori a votare, il Parlamento europeo ha dato il via alla seconda fase della sua strategia di comunicazione istituzionale. "Usa il tuo voto, nonche gliper te": questo lo slogan della seconda parte della, che tratta dell'importanza della democrazia attraverso un approccio multidimensionale che include eventi con i media, attività di promozione digitale, il coinvolgimento di partner pubblici e privati, iniziative di cittadinanza attiva e programmi educativi su misura per tutti gli europei. Tra i materiali promozionali realizzati per l'occasione ...

Il numero di abitanti di mezza età si riduce, mentre aumenta quello dei giovani e degli anziani . È questo il trend demografico in atto in molte città occidentali, comprese Milano, Londra e Parigi. Una polarizzazione della curva degli abitanti che deve necessariamente essere tenuta in ... Continua a leggere>>

europee, Calenda: “Ci metto la faccia, sfida ormai tra leader” - Matteo Renzi aveva minacciato di candidarsi, ma non si candiderà. Carlo Calenda aveva accusato tutti i leader di partito candidati, ma ha deciso di candidarsi. I gemelli diversi del centro politico sm ...

Continua a leggere>>

Meloni, Tajani, Schlein, Calenda e Bonino: tanti i big in campo. Pregliasco: "Ma il nome del leader paga poco" - Per l'analista di YouTrend meglio puntare su nomi forti in grado di attirare consensi esterni ai partiti, come il generale Vannacci e Ilaria Salis. A 48 ore ...

Continua a leggere>>

europee, 'Usa il tuo voto, non lasciare che gli altri decidano per te': al via campagna Pe - Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Tra il 6 e il 9 giugno 2024, più di 370 milioni di cittadini nei 27 paesi membri saranno chiamati alle urne per ...

Continua a leggere>>