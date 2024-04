Olimpiadi Parigi 2024 | tutti gli italiani qualificati sport per sport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il conto alla rovescia per ledigià cominciato. Sono infatti partite le qualificazioni olimpiche che assegnano i pass a cinque cerchi pergli, suface.it vi terremo aggiornati giorno dopo giorno, evento dopo evento, sugliche riusciranno a staccare il pass per lefrancesi. Ecco l’elenco completo degli azzurri e delle azzurreper l’evento più atteso del quadriennio. IL PROGRAMMA DELLE GARE GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO DELLE QUALIFICAZIONI OLIMPICHE IL REGOLAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI OLIMPICHE IL SITO UFFICIALE DEL CONI DEDICATO A...

A tre mesi dalle Olimpiadi 2024 di Parigi, il mondo dello Sport si spacca su un body Nike . Al centro della controversia ci sono le divise di atletica leggera del team USA e presentate in anteprima durante un evento Nike Air a Parigi. Due manichini mostravano le versioni maschili e femminili: ... Continua a leggere>>

Le Olimpiadi di Parigi si stanno avvicinando, e finalmente sono stati svelati i nomi dei due portabandiera dell'Italia : si tratta di Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, che sfileranno davanti a tutti con la nostra bandiera in occasione della cerimonia di apertura lungo la Senna del prossimo 26 ... Continua a leggere>>

Beach Volley:Nicolai/Cottafava ufficialmente qualificati per Parigi 2024 - La coppia italiana ha visto confermata ufficialmente la presenza nel torneo Olimpico dopo i risultati di Xiamen nel quale le coppie concorrenti non hanno ottenuto i punti necessari per farli scendere ...

Peter Sagan torna alla strada per preparare i Giochi Olimpici - Nonostante i contrattempi, Sagan è determinato a tornare in sella e a prepararsi per le olimpiadi. Attualmente, Peter Sagan è iscritto al Giro d’Ungheria con la formazione della Pierre Baguette ...

olimpiadi di Parigi 2024, adidas ha presentato la propria collezione per le federazioni e gli atleti - In una giornata di festa nella capitale francese adidas ha presentato la propria collezione per i giochi olimpici ...

