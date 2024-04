27 Aprile 2024 – Zelensky bacchetta l’Occidente Per lui c’è trattamento diverso rispetto ad Israele

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 28 aprile 2024) “I partner non hanno la stessa determinazione nella lotta al terrorismo in Europa che hanno dimostrato di avere in Medioriente“. Così il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo consueto discorso serale chiedendo almeno sette sistemi Patriots. Sono 491 i palestinesi rimasti uccisi in Cisgiordania dall’inizio della guerra trae Hamas lo scorso 7 ottobre. Migliaia di persone stanno marciando lungo King George Street a Gerusalemme, chiedendo al governo israeliano di raggiungere un accordo per la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Intantoapre alla sospensione dell’annunciata operazione di terra a Rafah in caso di liberazione degli ostaggi. Il governo tedesco “condanna l’amministrazione forzata” decisa per le filiali russe di Ariston e Bosch, e si riserva il “diritto di agire” in “stretto contatto ...