Pecco Bagnaia ignora Valentino Rossi | il video che sconvolge i tifosi | Guarda

(Di lunedì 29 aprile 2024) Quello diè stato un garone da restare impresso nella leggenda. Il ducatista si è preso una super vittoria a Jerez, resistendo al duello con Marquez, rosicchiando così punti al leader della classifica Martín (caduto all'11° giro). Nel parco-chiuso, però, ha ‘snobbato', pronto a festeggiarlo per la sua super vittoria. Tutto è nato quandoè andato a salutare anche gli uomini della VR46, che erano lì a fianco intenti a festeggiare il terzo posto centrato da Marco Bezzecchi. Mentre lui stringeva la mano a tutti i membri della squadra di Tavullia che si congratulavano con lui, ha dimenticato il Dottore, che si avvicinava con un sorriso sornione. Ha tirato dritto, di fatto,ndolo, anche quando quest'ultimo prima a voce e poi con un eloquente gesto ...

Jerez de la Frontera (Spagna), 28 aprile 2024 - MotoGp : in diretta la gara del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. In pole position scatta Marc Marquez , che ieri aveva ottenuto il miglior tempo sul bagnato in sella alla Ducati del Team Gresini. A fianco dello spagnolo, per una prima ...

Durante i festeggiamenti a Jerez per la vittoria nel GP Spagna della MotoGP, Pecco Bagnaia ha commesso una gaffe ignorando il suo mentore Valentino Rossi giunto sotto al podio per congratularsi con lui: il pilota della Ducati però ha poi immediatamente rimediato e si è infine fatto definitivamente ...

Galli Come Vale contro Stoner. O magari contro Lorenzo. Anzi, come Rossi proprio contro Marquez. Ci ha regalato questo, Bagnaia , ovvero lo spettacolo che in MotoGp, solo Valentino aveva raccontato. Quasi non fosse un caso che al box, a salutare la vittoria straordinaria di Pecco, ci fosse ...

Jerez lo ha confermato: ecco perché bagnaia resta l'uomo da battere - La grande vittoria di pecco e della Ducati in Spagna, soprattutto battendo in duello la furia agonistica di un ottimo Marquez, ribadisce che il campione con cui fare i conti per il Mondiale 2024 è sem ...

LIVE MotoGP, Test Jerez 2024 in DIRETTA: due ore alla conclusione, Di Giannantonio conduce la classifica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE DELLA GARA DI IERI L'EDITORIALE DI FEDERICO MILITELLO SU bagnaia 16.13 E' tornato in pista pecco ...

Valentino Rossi: «Se sanguini, Marquez morde più forte, bagnaia gli ha dimostrato chi è più forte» - Campioni si diventa e ieri a Jerez de la Frontera pecco bagnaia è stato consacrato tale agli occhi del mondo. Il suo talento era indiscusso, come dimostrano i due titoli iridati conquistati negli ulti ...

