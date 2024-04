Europee - Spinelli FdI a Notizie com | Giorgia garantirà l’elezione del maggior numero di parlamentari | l’Italia sarà protagonista assoluta

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 29 aprile 2024) “Abbiamo bisogno di portare ilpossibile diin Europa e questa garanzia la dà. Gli eurodeputati di Fratelli d’Italia che andranno al suo posto, sanno chedeve diventare”. Così, in esclusiva a.com, Domenica, senatrice di FdI. “In questi anni gli italiani si sono sentiti troppo spesso dire: “Lo facciamo perché ce lo chiede l’Europa” ed hanno dovuto accettare tutte le direttive ideologiche, come il green. I nostriuscenti sono stati capaci, seppur in unridotto, di portare a casa risultati che hanno evitato di penalizzare. Per questo abbiamo bisogno di mandare in Europa il ...