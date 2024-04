La svolta green del G7 | addio al carbone entro il 2035

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 29 aprile 2024) "Si, abbiamo un accordo per abbandonare ilnella prima metà degli anni 2030". Sono le parole del ministro inglese delle rinnovabili e del nucleare, Andrew Bowie, a margine del G7 Ambiente, Energia e Clima in corso a Venaria Reale. "È un accordo storico - spiega Bowie - che non siamo...