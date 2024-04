La standing ovation per Berlinguer? Anche no

(Di lunedì 29 aprile 2024) Parliamo della convention di Fratelli d’Italia a Pescara. C’è un problema e non capisco perché i giornali cosiddetti di destra non l’abbiano affrontato. Parlo delladi La Russa e del popolo di FdI per Enrico. Lo dico chiaramente: l’ovazione francamenteno. Se la potevano risparmiare. Vedete: è la differenza tra loro e i liberali. Una certa destra ed una certa destra, alla fine, si assomigliano. Sono come gli opposti che si attraggono. Sì, perchéera il leader del Partito Comunista. Capito? Comunista! E se Giorgio Almirante è andato al funerale di, lo ha fatto da grandissimo signore che considerava il leader del Pci non un nemico ma un avversario. Il rispetto delle persone ci deve essere sempre, ma la...

