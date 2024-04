Confusione nella sanità dove mancano i medici ma si vuole il numero chiuso nelle università

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il Comitato ristretto della Commissione Cultura del Senato ha adottato quasi all'unanimità il testo base per superare il sistema dei test per l'accesso ana. Il provvedimento punta a lasciare libera l'iscrizione al primo semestre, subordinando l'ammissione al secondo al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari stabiliti per gli esami del primo semestre. A un primo semestre aperto a tutti ne seguirà un secondo al quale potranno accedere gli aspiranti camici bianchi che avranno superato, prima, gli esami individuati come propedeutici e poi un quiz nazionale,nel caso di mancata ammissione, verranno riconosciuti i crediti formativi utili per potere cambiare facoltà. Scopo del provvedimento è il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn), alle cui esigenze di personale medico dovrà essere calibrata la programmazione ...