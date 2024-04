“Un forte boato e poi le fiamme” | scoppia un incendio nelle case popolari di Milano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Verso le 14 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Voltri angolo Lago di Nemi aper unto in un edificio di: "Unpoi le fiamme", racconta il consigliere di zona 6 Omar Praticò su Facebook.

Incendio nelle cantine delle case Aler di via Voltri, un boato e poi le fiamme spaventano il quartiere - Un incendio nelle cantine dei palazzi di case popolari di via Voltri, alla Barona, è scoppiato oggi a Milano intorno alle 13. Come spiega il consigliere di zona 6 Omar Praticò in un post, “Un forte ...

Schianto all’incrocio, ragazza gravemente ferita - Un boato nella notte, un violentissimo scontro tra due auto e una ragazza ferita gravemente che viene trasportata in ospedale a Latina. E’ successo sabato notte, erano circa le 2.30 quando ...

