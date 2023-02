Un terremoto di magnitudo 7 9 devasta la Turchia e la Siria | morte più di 2 300 persone Lunghe file per donare il sangue

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Erdogan: “Il sisma più forte dal 1939”. Soccorritori lavorano senza sosta per estrarre ledalle macerie. Solidarietà e offerte di aiuto da Ue, Usa, Russia e anche Ucraina. La stima dall’United States Geological Survey: “Fino a 10mila morti”. Nuova scossa di7.5 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ildi7,8 avvenuto fra Turchia e Siria nella notte fra il 5 e il 6 febbraio è il quarto più violento registrato in quelle zone a partire dal 1668. In quell'anno, infatti, la Turchia ...Le squadre di soccorso stanno lottando contro il tempo per estrarre i superstiti dalle macerie deldi7.8 che ha colpito la notte scorsa il sud della Turchia e il nord della Siria.

Terremoto in provincia di Napoli, in Campania, a Pozzuoli. Magnitudo 3. Ecco qui i dettagli iLMeteo.it

Terremoto Usa, scossa di magnitudo 3.8 a Buffalo Adnkronos

Terremoto in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, a Tramonti Di Sopra. Magnitudo 2.7 iLMeteo.it

I soccorritori turchi estraggono una donna dalle macerie dopo un terremoto . Il filmato dlela polizia turca mostra il momento in cui i soccorritori estraggono una donna viva dalle macerie dopo un ...Stamane, nel corso di una delle scosse, probabilmente quella di magnitudo 7.6 avvenuta alle 12.24 nell’Elbistan, in Turchia, durante un servizio di un giornalista che raccontava le fasi dei soccorsi s ...