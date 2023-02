Ultime Notizie – Terremoto Turchia | Meloni | “Vicinanza a popolazioni colpite”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il presidente del Consiglio Giorgiasegue costantemente, aggiornata dal dipartimento della Protezione Civile, gli sviluppi del devastanteche ha colpito la, al confine con la Siria. Esprimee solidarietà alle. La Protezione civile italiana ha già fornito la propria disponibilità per contribuire al primo soccorso. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. “Sono vicino al popolo turco colpito da un violentoche ha provocato moltissime vittime. Non mancherà l’aiuto dell’Italia. Il ministero degli Esteri sta contattando tutti gli italiani che vivono nella regione colpita dal sisma”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani che in un tweet successivo ha aggiunto: “Ho appena ...

Centinaia di morti ed edifici crollati: un terremoto di magnitudo 7.9 ha colpito la Turchia quando in Italia erano passate da poco le 2 di notte. Si parala di circa duecento vittime ma il bilancio è ...'Lo Stato non deve trattare con la mafia e nemmeno con chi lo minaccia'. Lo aveva promesso e così è stato: dal palco dell'Auditorium della Conciliazione per la chiusura della campagna elettorale di ...

«Lo Stato non deve trattare con la mafia e nemmeno con chi lo minaccia». Lo aveva promesso e così è stato: dal palco dell’Auditorium della Conciliazione per ...All'Inter è bastato un buon primo tempo e una rete di Lautaro Martinez su azione da calcio d'angolo per battere ieri sera un Milan troppo remissivo: il Diavolo è in ginocchio ...