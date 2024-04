Top Thrill 2 - la montagna russa più veloce al mondo | emozioni a 193 chilometri orari prodotte dalla Zamperla di Vicenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Si chiama Top2 e il nome rivela già tutto: è il massimo deling nei parchi divertimento, lapiùalche fa raggiungere a chi ha il coraggio di salirvi i 193precipitando da un’altezza di 128 metri. E la struttura e i treni che permettono questa emozione unica è made in Italy, un sistema con 3 treni Lightning da 20 posti ciascuno realizzatoAntoniospa con sede ache da quasi 60 anni produce attrazioni per parchi divertimento in tutto il. Inaugurato il Top2 Dopo due anni di lavoro e tanta attesa, il Top2 è ...