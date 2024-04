Il ddl Autonomia arriva in aula Protestano le opposizioni Cgil e M5s in piazza

(Di lunedì 29 aprile 2024) AGI - Nell'della Camera è iniziata la discussione generale sul ddl per l'attuazione dell'differenziata, già approvato dal Senato. Paolo Emilio Russo (FI), relatore per la maggioranza, nel suo intervento ha ricordato che il ddl si compone in 11 articoli e che nel testo vengono richiamati i principi di "rispetto di unità nazionale, il principio del rispetto di unità giuridica ed economica e di coesione economica, sociale e territoriale anche con riferimento all'insularità e l'attuazione del principio di decentramento amministrativo. Non ci sono fughe in avanti - ha scandito - viene infatti stabilito che l'attribuzione di funzioni in materie riferibili ai diritti civili e sociali, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle ...

Tarantini Time Quotidiano“Stesso Paese e stessi diritti. La conoscenza non si spezza”, recita lo slogan dell’appuntamento che il sindacato di categoria del mondo della scuola, formazione e ricerca della CGIL , fissa in molte città italiane richiamando chiaramente al rischio di una secessione dei ... Continua a leggere>>

Le opposizioni hanno presentato circa 2400 emendamenti al ddl Calderoli che introduce l'autonomia differenziata per le Regioni . La riforma , cara alla Lega e contestata soprattutto dalle Regioni del Sud, è in commissione Affari costituzionali alla Camera. Dovrebbe arriva re in Aula e affrontare i ... Continua a leggere>>

autonomia differenziata, così si rischia la divisione dell’Italia in tante piccole repubbliche - Oggi 29 aprile il disegno di legge Calderoli dell’ autonomia differenziata arriva alla Camera per il voto, dopo un percorso a tappe forzate culminato nei giorni scorsi nella farsa della votazione in C ...

Continua a leggere>>

L’autonomia differenziata arriva alla Camera. Presidio al Plebiscito: “No allo spacca Italia” - Oggi la riforma dell’autonomia differenziata arriva alla Camera. La maggioranza delle destre, Lega in testa, vuole provare ad approvare il ddl (già passato in Senato) in tempi stretti, magari domani.

Continua a leggere>>

Mazda al Salone di Pechino 2024: la berlina EZ-6 e il crossover Arata - I n occasione del Salone di Pechino 2024, Mazda ha svelato due nuovi modelli elettrici: la nuova berlina EZ - 6 e il crossover Arata.

Continua a leggere>>