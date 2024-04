Caro voli su Sicilia e Sardegna - avviata un' indagine di mercato dell’Antitrust

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un’dimirata ad analizzare la domanda diper lae lacon l’obiettivo di comprendere più a fondo le motivazioni e i parametri che guidano le scelte di acquisto dei viaggiatori. Questa la decisioneche aveva già scelto di far luce, in particolare, sugli algoritmi utilizzati dalle compagnie aeree per definire i prezzi dei biglietti aerei, anche di recente al centro di diversi rincari specie per le tratte che riguardano le due isole. La conferma arriva dal Codacons che ha ricevuto la comunicazione dall’Autorità Garante della Concorrenza e del