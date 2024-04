Sparano dall’auto | in costume da cowboy seminano in panico a Forlì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Una sparatoria notturna in città? Non proprio: piuttosto una bravata che ha decisamente creato scompiglio. La scorsa notte un carabiniere fuori servizio ha notato un’auto che procedeva a velocità molto ridotta. Da un finestrino, poi, è sbucato un braccio armato di pistola che è stato puntato ad altezza d’uomo, in direzione di case e negozi. Non solo: dall’arma sono poi effettivamente partiti dei colpi, distintamente uditi dal militare il quale ha chiamato il 112 e allertato la centrale operativa che ha subito proceduto ad allertare ben tre pattuglie di carabinieri che, a sirene spiegate, hanno rintracciato e fermato l’auto in viale dell’Appennino. Il suono delle sirene ha comprensibilmente attirato l’attenzione dei residenti che si sono trovati ad assistere ad una vera e propria scena da film poliziesco, con uomini in divisa per strada con ...