Belve - Mara Maionchi affonda Tiziano Ferro | la risposta inaspettata lascia Francesca Fagnani a bocca aperta

Dalle Anticipazioni di Belve della puntata di martedì30 aprile, Mara Maionchi parla senza filtri degli artisti che non hanno capito l'importanza di averla incontrata: "Tiziano Ferro è stato irriconoscente". Spazio poi alla vita privata: "Mio marito Alberto Salerno mi ha tradito anche per colpa ... Continua a leggere>>

Mara Maionchi - Belve (ph. Stefania Casellato) Belve chiude domani sera l’edizione di quest’anno con una donna che peli sulla lingua non ha mai, ovunque sia. Da Francesca Fagnani, dunque, Mara Maionchi non fa eccezione, con buona pace di Tiziano Ferro , sua scoperta musicale che – secondo l’ex ... Continua a leggere>>

mara maionchi a Belve: "Tiziano Ferro non ha capito la fortuna di avermi conosciuta" - Ospite di Belve, mara maionchi si libera di alcuni sassolini. Quando Francesca Fagnani le chiede: “Mi dice chi non ha capito che incontrarla è stata una fortuna”, la discografica è netta: “Tiziano ...

Continua a leggere>>

maionchi a Belve: «Tiziano Ferro non ha capito che incontrarmi per lui è stata una fortuna» - mara maionchi, in un'anticipazione della sua intervista a «Belve» su Rai2, confessa a Francesca Fagnani che chi non è stato riconoscente nei suoi confronti è Tiziano Ferro . Quando la Fagnani, infatti ...

Continua a leggere>>

mara maionchi inviperita contro Tiziano Ferro a Belve: "Irriconoscente", Fagnani sotto choc - La produttrice discografica si è aperta con totale onesta alla Fagnani, raccontando dei problemi con gioco d'azzardo, il tradimento del marito e molto altro ...

Continua a leggere>>