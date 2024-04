Lo studio travisato contro le auto elettriche che inquinano 1 850 volte più di quelle a benzina

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 aprile 2024) «Le1.850più di». Questa è l’affermazione che fiocca in post sui social di utenti che denigrano l’elettrificazione del parco. Secondo gli articoli linkati, unoavrebbe rivelato la presunta enorme sproporzione nell’inquinamento prodotto tra i due tipi di veicoli. Tuttavia, le cose non stanno così, e lenon1.850più di. Vediamo nel dettaglio come loè stato. Per chi ha fretta: Articoli e post sui social sostengono che leinquinerebbero ...