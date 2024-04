Conte Bargiggia | Tutte le tifoserie lo vogliono Napoli e Milan? Ecco cosa mi risulta

Secondo le indiscrezioni di mercato di Paolo Bargiggia , De Laurentiis starebbe ripensando all’ingaggio di Conte e avrebbe virato su un nuovo obiettivo per la panchina del Napoli: Stefano Pioli. Il valzer delle panchine rischia di riservare nuove sorprese per il Napoli. Secondo le indiscrezioni di ... Continua a leggere>>

Il giornalista Paolo Bargiggia a TvPlay ha parlato di quelli che potrebbero essere i prossimi tecnici di Milan e Napoli. I due club hanno un nome in comune a cui stanno guardando, ovvero Antonio Conte. Non sembra, però, essere il favorito dei rossoneri; anche per la panchina azzurra ci sono ... Continua a leggere>>

IL COMMENTO - Calamai: "Nuovo allenatore del Napoli, si parla di conte e Italiano, ma sarebbero due progetti completamente diversi" - Luca Calamai, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio durante 'L'Editoriale': "Sto impazzendo per cercare di capire chi sarà l'allenatore del Napoli. Ma mi domando: che progetto c' ...

Continua a leggere>>

bargiggia su conte: "Non mi risulta né al Napoli né al Milan! Ma sicuri risolverebbe tutto" - Paolo bargiggia, esperto di mercato, è intervenuto a Tv Play parlando delle ultime sul valzer di panchine in Serie A.

Continua a leggere>>

MERCATO - bargiggia: "Futuro di Antonio conte A me non risulta nè al Milan nè al Napoli" - Paolo bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Play: "Il futuro di conte A me non risulta né al Milan e né al Napoli. I tifosi di tutte le squadre lo vogl ...

Continua a leggere>>