(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Una brutta aggressione commessa qualche anno fa, a(Siena), ha portato all’arresto di duedi origini straniera. La vicenda risale al 29 gennaio 2015, quando arrivò la chiamata di unal 112 che denunciava di essere stato appena derubato del portafoglio, del cellulare, dei vestiti e aggredito con calci e pugni, da due suoi connazionali. La vittima, che all’arrivo dei carabinieri, era ferito e senza più vestiti addosso; fu soccorso, medicato e poi portato in caserma per formalizzare la denuncia. A seguito dell’iter burocratico previsto e al termine dei tre gradi di giudizio, i carabinieri dihanno provveduto a rintracciare e ad arrestare i due aggressori, che all’epoca dei fatti avevano 27 e 24 anni. Attualmente sono carcerati nel ...

poggibonsi, aggredirono e derubarono ragazzo lasciandolo semi nudo. Arrestati due uomini - La vicenda risale al 29 gennaio 2015, quando arrivò la chiamata di un ragazzo al 112 che denunciava di essere stato appena derubato del portafoglio, del cellulare, dei vestiti e aggredito con calci e ...

Continua a leggere>>

La Sangio vince e si salva nella triste giornata della morte di Marco Merli - Vince 2 a 1 la Sangiovannese contro il poggibonsi, i valdarnesi erano già salvi ma ottengono una vittoria che vuol dire tantissimo dopo la notizia arrivata in mattinata della scomparsa di Marco Merli, ...

Continua a leggere>>

Al Fedini arriva il poggibonsi: tornano a disposizione Bartolozzi e forse anche Benucci. Rigucci: "Sangio, possiamo chiudere i giochi» - La Sangiovannese affronta il poggibonsi per garantirsi la salvezza anticipata. Rigucci preoccupato per gli infortuni, ma ottimista. Recupero di Bartolozzi e Benucci in dubbio. Formazioni in campo e ar ...

Continua a leggere>>