(Di lunedì 29 aprile 2024) L'Aquila - Viaallaper l’annodel “per le” e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del medesimo, relative alle annualità 2022 e precedenti, non erogate alle Regioni. Lo rende noto l’assessore allesociali, Roberto, dopo l’approvazione in Giunta regionale dello strumento di programmazione degli interventi in materia di. “Alla Regione Abruzzo – spiega l’assessore– sono stati destinati 571 mila euro a cui vanno aggiunti i fondi previsti nel Piano sociale regionale che ammontano a circa 64 mila euro. Si tratta di risorse importanti che dimostrano l’attenzione ...

Finanziamenti europei e libertà di stampa - Alla fine della scorsa settimana Eunews, per primo, ha lanciato in rete la foto di un discutibile poster che un ...

Continua a leggere>>

REGIONE: VIA libera A RIPARTIZIONE DEL FONDO DA 571MILA EURO PER LE politiche GIOVANILI - L’AQUILA – Via libera alla ripartizione per l’anno 2023 del “Fondo per le politiche giovanili” e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del medesimo Fondo, relative alle annualità 2022 e pre ...

Continua a leggere>>

politiche giovanili: Santangelo, via libera a ripartizione Fondo per il 2023 - PESCARA– Via libera alla ripartizione per l’anno 2023 del “Fondo per le politiche giovanili” e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del medesimo Fondo, relative alle annualità 2022 e ...

Continua a leggere>>