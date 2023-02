(Di lunedì 6 febbraio 2023) Devastanti scosse di terremoto in Turchia e Siria. Oltre 2000 le vittime Salvini:" Sul 41 bis maggioranza compatta con la Meloni Suicidi in carcere, nel 2022 si sono tolti la vita 84 detenuti - ...

Devastanti scosse di terremoto in Turchia e Siria. Oltre 2000 le vittime Salvini:" Sul 41 bis maggioranza compatta con la Meloni Suicidi in carcere, nel 2022 si sono tolti la vita 84 detenuti - ...Cospito, appello di Meloni alla responsabilità di tutti Manifestazione degli anarchici in difesa di Cospito Ucraina, medico ucciso in ambulanza da un missile russo La nave Sea Eye diretta a Napoli. A ...

TgLa7d del 6 febbraio 2023 TGLA7

TgLa7d del 28 ottobre 2022 TGLA7

TgLa7d del 25 dicembre 2022 TGLA7

TgLa7d del 3 dicembre 2022 TGLA7