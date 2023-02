Terremoto tra Turchia e Siria | centinaia di morti e migliaia di feriti

Continua a crescere il bilancio delle vittime del fortissimoche ha colpito il sud - est della Turchia, con magnitudo 7,4: si contano oltre 500 mortila zona turca scossa dal sisma e la vicina Siria. In territorio siriano, secondo l'ultimo dato ...Padre Claudio Monge, responsabile del Centro domenicano per il dialogo interreligioso e culturale, fa il punto sulle conseguenze del devastante ...

Il violentissimo terremoto di magnitudo 7.9 provoca morte, feriti (guarda) e distruzione (guarda) tra Turchia e Siria (guarda). La città di Kahramanmaras, in Turchia, non esiste più: le immagini aeree ...L'United States Geological Survey (Usgs) ha fatto una drammatica previsione sul numero di morti causati dal terremoto in Siria e Turchia. La probabilità più alta, del 47%, ...