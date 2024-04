Traffico Roma del 29-04-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità massimo dalle 14 di oggi al via le prime chiusure nell’area di via dei Cerchi all’altezza di via di San Gregorio domani chiuderà anche via del Circo Massimo nel giorno dell’evento il servizio delle metropolitane Sarà prolungato fino alle 1:30 di notte per l’occasione sospesi lavori serali sulla metro a e tu richiesta della Questura dipossibile chiusura della Stazione Circo Massimo e la rete del trasporto pubblico potenziata per raggiungere l’area del Circo Massimo In collaborazione con Luce Verde infomobilità