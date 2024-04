Emiliano all' Antimafia | Inopportuno venire Ma la Commissione lo convoca il 2 maggio

Ardea, 12 marzo 2024 – “Carissimi concittadini di Ardea, Nel tentativo di tracciare un sentiero attraverso la selva oscura in cui la nostra amministrazione sembra aver smarrito la via, ci rivolgiamo a voi non soltanto come rappresentanti eletti ma come partecipi di un destino comune che, a tratti, ...

Continua a leggere>>