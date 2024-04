Trasporto merci - negli Usa arriva il camion a guida autonoma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Entro i prossimi nove mesi la società 'Aurora Innovation' prevede di lanciare fino a 20lungo la Interstate 45 tra Dallas e Houston, in Texas. I mezzi sono pensati per trasportare i carichi di partner come FedEx, Uber Freight e Werner. L'azienda punta a mettere sulla strada decine di migliaia di mezzi in futuro. Il mese scorso l'azienda ha ospitato una giornata dedicata agli investitori a Pittsburgh, dove ha illustrato i suoi piani. L'azienda punta ad espandersi in tutta la Sunbelt (l'area degli Stati Uniti che collega la costa atlantica a quella pacifica, comprendendo Alabama, Arizona, California, Florida, Georgia, Louisiana, Arkansas, Colorado, Utah, Mississippi, Nevada, Nuovo Messico, Texas, Carolina del Nord, Carolina del Sud) entro il 2026. Le aziende produttrici dia ...