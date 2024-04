I dieci cibi da evitare quando si viaggia in giro per il mondo

(Di lunedì 29 aprile 2024) “Ogni persona colta ha la responsabilità di essere consapevole di ciò che mangia durante i suoi viaggi, non solo per la sua salute ma anche per promuovere una comunità globale rispettosa.” Queste sono state le parole di Julianna Marshall, esperta di viaggi della International Drivers Association. Il senso del suo consiglio è fondamentale, poiché gestire correttamente le situazioni delicate spesso si riduce a sapere cosa non fare. Ci sono infattidain viaggio.si tratta di turismo gastronomico internazionale, ciò che sembra esotico e allettante potrebbe non essere sempre gradito al palato o compatibile con l’organismo. A volte, alcune prelibatezze locali potrebbero addirittura metterci a rischio.dain viaggi quali ...

Per semplificare al meglio le cose, potremmo riassumere tutto in una regola: se un prodotto potrebbe essere replicato in casa con gli ingredienti di tutti i giorni, nessun problema, altrimenti è bene farsi scattare un campanello d'allarme. Quasi sicuramente siamo di fronte a un cibo ... Continua a leggere>>

