Per la nuova lamborghini Urus SE arrivano i pirelli P Zero Elect - Sono il frutto di un percorso di sviluppo lungo e intenso, che ha portato pirelli e lamborghini dagli oltre 300 km/h del circuito di Nardò ai -30° del circolo polare artico, i P Zero da 21”, 22”, 23” ...

Continua a leggere>>

Pneumatici pirelli P Zero Elect per la nuova lamborghini Urus SE: due anni di co-sviluppo per pirelli e lamborghini - Un percorso di sviluppo lungo e intenso, che ha portato pirelli e lamborghini dagli oltre 300 km/h del circuito di ...

Continua a leggere>>

pirelli e lamborghini: nuovi pneumatici per Urus SE - pirelli lancia i nuovi P Zero e Scorpion Winter 2 per la lamborghini Urus SE, ottimizzati per prestazioni elevate in ogni condizione ...

Continua a leggere>>