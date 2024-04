Paola Turci - il commento a Francesca Fagnani | Non sono gelos - ma…

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Belve, che andrà in onda martedì 30 aprile, ci saràPascale, attivista e moglie di. Non è di certo mancato ildella cantante, rivolto non solo alla moglie, ma anche a. “Nona, ma…” – In occasione dell’ultima puntata di questa edizione di L'articolo

Arezzo, 20 aprile 2024 – Domenica 21 aprile, con inizio alle ore 17, nell’ambito del mese Blu dell’autismo è il programma il tradizionale spettacolo di musica e Parole per l’autismo. Quest’anno ospite speciale una grande arista come Paola Turci , monumento della musica d’autore italiana ed artista ... Continua a leggere>>

Francesca Pascale ha annunciato la sua presenza nell'ultima puntata di Belve martedì 30 aprile. "La mia riconoscenza a Francesca Fagnani per avermi dato la possibilità di raccontare momenti importanti della mia vita, senza alcuna riserva. È stato forte e bellissimo! Grazie", ha scritto... Continua a leggere>>

La mia riconoscenza per avermi dato la possibilità di raccontare momenti importanti della mia vita, senza alcuna riserva. È stato forte e bellissimo Sono queste le parole che Francesca Pascale ha scritto su Instagram per descrivere l'emozione provata durante la sua intervista a Belve ... Continua a leggere>>

Belve, Mara Maionchi contro Tiziano Ferro: «L'ho aiutato a diventare quello che è, ma lui non è stato riconoscente» - Ma la Fagnani non ci sta: «Non mi diventi diplomatica tutto insieme stasera per la prima volta». Francesca Pascale ringrazia Fagnani, paola turci: «Non sono gelosa ma...» E così Mara Maionchi vuota il ...

Continua a leggere>>

Francesca Pascale, Francesca Fagnani e quell’abbraccio che fa ingelosire paola turci… - La moglie della cantautrice (ed ex compagna di Silvio Berlusconi) è tra gli ospiti della prossima puntata di "Belve". E per annunciarlo condivide una tenera immagine con la conduttrice. Che non lascia ...

Continua a leggere>>

Francesca Pascale e l'abbraccio 'caloroso' con Fagnani: la reazione della moglie paola turci - Clamorosa indiscrezione in arrivo da Viale Mazzini: stando a quanto risulta a TvBlog, Francesca Pascale sarà l’ospite dell’ultima puntata di Belve, in onda martedì… Leggi ...

Continua a leggere>>