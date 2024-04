Susanna Ceccardi a testa in giù come Mussolini | la denuncia dell' europarlamentare della Lega

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un utente ha pubblicato sulla pagina Facebook diun'immaginea stessa eurodeputatain giù, in un chiaro riferimento all'esposizione del cadavere dia Piazzale Loreto.: "Non temo queste minacce. Avanti senza paura"

oggi Susanna Ceccardi (nella foto), europarlamentare della Lega, arriva in provincia e dopo una sosta a Grosseto, dove incontrerà la direzione provinciale del partito, nel pomeriggio salirà sull'Amiata, destinazione Castel del Piano. Qui, nel comune amministrato dal sindaco Michele Bartalini

"Siamo nel 2024 perché sono 2024 anni d alla nascita di Cristo". Non si placano le polemiche attorno alla fine del Ramadan . Dal caso della scuola di Pioltello che ha deciso di chiudere, fino alla proposta di Aboubakar Soumahoro di rendere la chiusura della settimana sacra per gli islamici una

Firenze, 28 aprile 2024 – La Foto del cartellone elettorale pubblicata sui social al contrario, con la candidata rivolta verso il basso. È successo a Susanna Ceccardi , europarlamentare della Lega e candidata alle prossime elezioni europee: "Qualcuno per intimidirmi mi mette a testa in giù,

L'attacco di ceccardi (Lega): "Chi votereste, me o Salis" - L'eurodeputata della Lega susanna ceccardi polemizza con la candidatura di Ilaria Salis alle Europee, postando un tweet provocatorio e ricevendo reazioni contrastanti.

Continua a leggere>>

Manganelli, disabili e Mussolini: Vannacci ne dice di tutti i colori ma per Salvini non si tocca - Roberto Vannacci continua a far parlare di sé. Il segretario leghista Matteo Salvini lo blinda, annunciando che lo avrà al suo fianco a Roma, all'uscita ufficiale del libro 'Controvento'. Da quando è ...

Continua a leggere>>

Vannacci scuote la Lega, Salvini lo blinda - Il generale: "Non mi interessano le parole di Giorgetti". E domani presenta il libro del leader Sarà pure un candidato «indipendente» ma Matteo Salvini se lo tiene stretto. Il generale Roberto Vannacc ...

Continua a leggere>>